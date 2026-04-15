日本サッカー協会は４月15日、キリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表（５月31日／国立競技場）および北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバー発表会見を５月15日に行なうと発表した。 森保ジャパンはW杯に向けた壮行試合となるアイスランド戦を戦った後、事前キャンプ地であるモンテレイに向かう予定だ。運命の15日、森保一監督はどんなメンバーを選ぶのか。日本中の注目が集まる。構成●サッカーダイジ