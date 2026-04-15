オリックス・宗もFAイヤーとなる（C）産経新聞社開幕から3週間が経過、また早くも今季中にFA取得予定選手の去就にひそかに注目が集まっている。昨季のFA戦線では日本ハムから宣言した外野手の松本剛、投手でも楽天から海外FA権を行使した則本昂大がともに巨人入りと巨人の積極補強の姿勢が目立った。ほかにも日本ハムから宣言した内野手の石井一成、DeNAから宣言した外野手の桑原将志がともに西武入りとなった。【FA戦線】大目