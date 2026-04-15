映画『SAKAMOTO DAYS』の公式X（旧Twitter）アカウントは4月15日、投稿を更新。Snow Man・目黒蓮さんの新着映像を公開し、反響を呼んでいます。【動画】“太ってても最強”な目黒蓮「ちゃんと太っちょの人の声ですごい」同アカウントは「太ってても最強」とつづり、1本の動画を投稿。目黒さん演じる坂本太郎の紹介映像です。特殊メイクやCGを使った演出により、目黒さんが「ただのデブ」に変身しています。太った姿でアクションシ