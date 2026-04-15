愛知ドビーは、鋳物ホーロー調理器ブランド「VERMICULAR（バーミキュラ）」から、冷凍食品シリーズ「VERMICULAR FROZEN DELI（バーミキュラ フローズンデリ）」の第二弾商品として、バーミキュラ専用の冷凍ミールキット2種（無水煮込みハンバーグ／無水バターチキンカレー）を4月15日に発売する。第一弾として3月に発売した冷凍スープに続き、バーミキュラならではの“手料理のおいしさ”を、より本格的に楽しめる新しいラインアッ