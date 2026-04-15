ヤマハ発動機は、今回、静岡県周智郡森町の複合型体験施設「森町体験の里 アクティ森」内にマウンテンバイク体験が楽しめるマウンテンバイクパーク「Forecha（フォレッチャ）」をオープンする。合わせて、同町内の山にある古道を活かしたトレイルコースも整備し、初心者から上級者までがマウンテンバイクを満喫できる環境を整える。「Forecha」は4月25日にプレオープン、5月1日からグランドオープンを予定している。近年、国内では