「Miniオールレーズン」東ハトは、5月4日から「Miniオールレーズン」を発売するとともに「Miniオールパイン」を期間限定新発売する。また、5月11日から「Miniハーベスト・こんがりシュガー」を発売する。東ハトのクッキー＆ビスケットブランドから、おいしさをそのままに、食べやすいミニサイズに仕上げた「Mini」シリーズが登場する。いつでもどこでも手軽に食べられる食べきりサイズになっている。「Miniオールレーズン」は、ぶ