「PASワゴン」マットインディゴヤマハ発動機は、積載性に優れた三輪の電動アシスト自転車「PASワゴン」の今年モデルを5月29日に発売する。三輪の電動アシスト自転車「PASワゴン」は、使う人にやさしく便利な機能が充実したモデル。足つき性とまたぎやすさに優れた「低床U型フレーム」、大容量で実用的な2つのバスケットを装備している。また、「液晶かんたんスイッチ」は、バッテリー残量を大きな数字で表示するなど見やすく、簡単