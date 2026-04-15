ジャーナリストの田原総一朗氏が15日、自身のXを更新。92歳の誕生日を迎えたことを報告し、今後の抱負を語った。【写真】お元気すぎます！92歳の誕生日を迎えた田原総一朗田原氏は「おかげさまで92歳になりました」と書き出し、「生きている人間の一員として、これからもこの国を良くしたいです。まだまだ面白い事をしたい」と意気込み、92歳とは思えないはつらつとした表情を浮かべるショットを公開した。この投稿には「100