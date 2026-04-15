アメリカメジャーリーグで、村上宗隆選手が久しぶりに魅せてくれました。9試合ぶりとなる5号ホームランです。ここ8試合ヒットから遠ざかっているシカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手。きょうの試合もここまでノーヒット。しかし、9回の最終打席。打った瞬間確信の一発はライトスタンドへ一直線。飛距離121メートルの5号2ランホームランとなりました。3打数1安打2打点に加え2つのフォアボ&