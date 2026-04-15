日本医師会（日医）の松本吉郎会長は15日の記者会見で、中東情勢の悪化に伴う石油由来原料の供給不安定化により、医療現場の一部で、滅菌された手袋などの物資が不足していると明らかにした。一方、「現時点で医療提供体制は維持されている」として、過度な不安に陥らないよう呼びかけた。松本氏は「国と緊密に連携し、医療現場が困窮することがないように、医療提供体制の確保に全力で協力する」と強調。交流サイト（SNS）で