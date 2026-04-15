記者会見を終え、写真に納まるJR東日本の喜勢陽一社長（中央左）、伊藤忠商事の石井敬太社長（同右）ら＝15日午後、東京都港区JR東日本と伊藤忠商事は15日、不動産開発を手がける子会社同士が経営統合することで正式合意したと発表した。10月1日の統合完了を予定している。JR東の土地を活用して分譲住宅や商業施設を展開する。鉄道事業者のネットワークと、伊藤忠の住宅分譲事業のノウハウを生かした相乗効果を狙う。統合後の