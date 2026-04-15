人事院は15日、理不尽な要求や暴力といったカスタマーハラスメントから国家公務員を守るため、各省庁に必要な措置を義務付けると発表した。国家公務員の働き方を定めた人事院規則に項目を追加し、基本的な考えをまとめた指針も示した。10月から企業や自治体の対策が義務化されるのと合わせて施行する。各省庁に、具体的なカスハラ対策の作成や悪質行為に対処する体制整備、再発防止措置を求めた。例として、暴行やプライバシ