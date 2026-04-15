将棋の第76期王将戦1次予選決勝（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社特別協力）が15日、大阪・関西将棋会館で指され、山崎隆之九段（45）が服部慎一郎七段（26）に119手で勝利し、2次予選進出を決めた。午前中、生垣寛人四段（22）に113手で勝利して臨んだ午後2時開始の対局。振り駒の結果、山崎が先手になり戦型は両者の得意戦法・相掛かりへ進んだ。服部が42手目△1三角の端角から角交換。さらに左金を66手目△3六金と積極