国民民主党の古川元久代表代行国民民主党の古川元久代表代行は15日の記者会見で、参院で過半数に達していない与党の数合わせのためだけの連立政権入りに否定的な見解を示した。「数が足りるからという考えなら協力するつもりはない」と述べた。「政策の中身が良ければ今の立場でも協力するところは協力する」とも語った。自民党の石井準一参院幹事長は14日の会見で、国民民主との連立拡大が「一番望ましい」と期待感を示した。