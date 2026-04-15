東急田園都市線・藤が丘駅（神奈川県横浜市）の目の前に、夜になると真っ暗になる「廃墟モール」がいまでも営業を続けている。1967年開業の「藤が丘ショッピングセンター」は、これまで大規模なリニューアルはされず、シャッターだらけのまま昭和の姿を残す。なぜ駅前一等地に当時のままの建物が残ったのか。ライターの坪川うたさんが現地からリポートする――。（前編）■シャッターだらけで夜は真っ暗二子玉川ライズやたまプラー