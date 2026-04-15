お笑いコンビ「ハリセンボン」箕輪はるかと近藤春菜が、１５日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。はるかが事務所の衝撃の対応を明かした。番組では、ゴールデンボンバーの楽曲「女々しくて」の冒頭部分を、?春の辛かったこと?で替え歌する企画が行われ、はるかは「男のクラスに入れられてつらいよ〜」と熱唱。それは、お笑いの養成所に入った時のこと。「女子は数が少ないので、女子だけまとめられる。だけど、私だ