日本バレーボール協会が１５日、２０２６年度の女子日本代表登録メンバー３７人を発表し、高校生から異例の４人選出となった。なかでも注目されるのが、万能アタッカーのニューヒロイン候補、忠願寺莉桜（東九州龍谷高３年）だ。今回のメンバーから今季の代表戦で出場するメンバーが選ばれていく。忠願寺は身長１８２センチで左利きの本格派アタッカー。各年代で日本代表のエースとして活躍してきたが、ついにＡ代表入りを果た