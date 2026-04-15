一生お金に困らずに生きていく方法はあるか。経済評論家の鈴木貴博さんは「5年もたたないうちに、働かずに年間800万円を稼げる未来がやってくる。カギになるのは、時価総額約200兆円、世界の期待を一身に集める、米テスラ社の動向だ」という――。■EV逆風でも企業価値「トヨタの4倍」のワケ「テスラなんて私には関係ない」大半の日本人はそう考えていると思います。でも5年後のあなたの人生にものすごく大きな影響をもたらすとし