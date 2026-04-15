グローバルガールズグループＭＥ：Ｉ（ミーアイ）が１５日、都内で行われた「Ｌｉｎｏｎ」新シャンプー・トリートメント発表会に、お笑いコンビ・レインボーの池田直人と出席した。ブランドアンバサダーに就任したＭＥ：Ｉは、コンセプトムービーにも出演。メンバーのＲＩＮＯＮは新商品「Ｌｉｎｏｎ」と呼び方が同じなことに運命を感じたようで、「驚きと、本当にうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せた。１７日にデ