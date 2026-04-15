春の高山祭、2日目は雨となりました。 【写真を見る】春の高山祭 2日目はあいにくの雨 絢爛豪華な屋台の曳き揃えは中止も… 屋台蔵の中で｢からくり奉納｣披露し観光客ら魅了 岐阜 満開の桜が出迎える、春の高山祭。2日目の15日は、あいにくの空模様になりました。国の重要有形民俗文化財に指定されている絢爛豪華な屋台は、繊細で水に弱いため、予定されていた曳き揃えは中止になりました。 「桜もきれいだし風情がある」 しか