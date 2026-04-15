スターバックスコーヒーは4月17日から、「キャラメル マキアート」をリニューアルする。日本上陸30周年記念の第1弾として、誕生以来長年親しまれてきた同商品を刷新して発売する。価格は現行から約40円の値上げとなる。全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で取り扱う。スターバックスコーヒージャパンは1996年、東京・銀座に日本1号店を開業した。2026年に日本上陸30周年を迎えることから、「コーヒーって、飲みもの以上だ