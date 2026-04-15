食品ロスをテーマに東海林さんが描いたイラスト 「タンマ君」や「丸かじり」シリーズを通じ、庶民の日常と食の喜びをユーモラスに描き続けた東海林さだおさんが4月5日、88歳で旅立たれました。2024年末、GLOBE+の食品ロス特集に登場いただいた東海林さんは、「究極のごちそうは白いご飯と塩辛」と語っていました。戦中戦後の飢えを知るからこそ、目の前の一皿を慈しみ、面白がった稀代の観察者。その最晩年の言葉を、追