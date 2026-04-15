◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１５日・バンテリンドーム名古屋）広島・小園海斗内野手がスタメン復帰した。１２日まで２３打席連続無安打で、打率１割１分４厘。前日１４日は今季初めて出場がなかった。昨季は巨人・泉口とともにリーグで２人だけの３割打者で首位打者に輝いたが、今季は不振。開幕から不動の３番だったが、新井監督は「本人もなかなか思うような打撃ができていないと思うから、１回ベンチから見ることによ