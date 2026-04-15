◆パ・リーグオリックス―西武（１５日・京セラドーム大阪）オリックス・寺西成騎投手が、先発ローテーション定着を誓った。４月３日の日本ハム戦（エスコンフィールド）で４回途中を６失点と乱れ、一度登録を外れていた２年目右腕。１６日の西武戦（京セラドーム大阪）で先発することが決まり「せっかく開幕ローテーションに入れたので、ずっと守り切れるように」と決意を新たにした。ここまで２試合で１敗、防御率７・７１