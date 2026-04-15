ジャパン・スタッドブック・インターナショナルは４月１５日、２０２６年に産駒がデビューする新種牡馬は３４頭で、血統登録馬の頭数は１０７８頭であることを発表した。血統登録頭数が最も多いのはエフフォーリアの１２５頭で、次いでチュウワウィザードの１２０頭。今週、開幕するホッカイドウ競馬ではＪＲＡ認定競走のスーパーフレッシュチャレンジ競走（新馬戦）に新種牡馬のストラクター産駒、サリオス産駒が出走予定とな