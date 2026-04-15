ＮＨＫの定例会見が１５日、東京・渋谷の同局で行われ、かつて放送されていた宝塚歌劇団の舞台中継について再開の予定がないことが明かされた。同局ではＢＳプレミアムなどで舞台録画中継や特別番組を放送していたが、２０２３年９月に宙組所属の娘役が転落死し、団員の過酷な労働環境やハラスメントなどが問題になって以降は放送を取りやめている。山名啓雄副会長・メディア総局長は「劇団内のトラブルがあって、今のところ公