バレーボールＳＶリーグの第１０回理事会が東京都内で開かれ、２部相当のＶリーグに所属する北海道イエロースターズが来季からＳＶリーグに昇格することが決定した。昨年３月にＳＶライセンスが交付され、今季からのＳＶリーグ参戦に期待が高まっていた。しかし、財務基準でライセンス交付が保留となっていたヴォレアスの同リーグ残留が４月に決定。リーグは偶数クラブでの実施を目指していたことから、序列で１１番目のイエロ