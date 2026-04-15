3月23日から行方不明となっていた、京都府南丹市立園部小学校に通う安達結希くん（11）。4月13日には同市内の山林で、遺体が発見された。【現場写真を見る】捜査員が調べている安達さんの自宅、出てきた捜査員が手にする「私物が入った半透明のポリ袋」父親が警察に証言した内容などによると、父親が3月23日の午前8時ごろに車で学校に送り届けた後、結希くんは行方不明になっていた。この事件で京都府警は4月15日朝、死体遺棄