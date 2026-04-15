３月１２日の練習中に右太もも直筋を肉離れした、Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ浦上仁騎（２９）が１５日、チームに完全合流した。札幌・宮の沢で行われた練習をフルメニュー消化。「練習の２〜３時間以外も、全てサッカーに注ぎ込んでいきたい」と懸ける思いを口にした。プロ８年目で離脱したのは初のこと。「ケガをした瞬間は、言葉では言い表せないくらい、悔しい気持ち、ファンサポーターに申し訳ないという気持ちになっ