タイ国籍の当時12歳の少女が都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、児童福祉法違反の罪などに問われているタイ国籍の女の初公判が行われ、女は起訴内容を否認しました。タイ国籍のプンシリパンヤー・パカポーン被告（39）は当時12歳だったタイ国籍の少女に必要な年齢確認をせず、都内のマッサージ店で性的なサービスを客に提供させた罪などに問われています。きょう（15日）、東京地裁で初公判が行われ、パカポーン被告