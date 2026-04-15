◇MLB ドジャース 2-1 メッツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・山本由伸投手が華麗なベースカバーを披露し、笑顔を見せました。先発した山本投手は4回1アウトから、メッツのホルヘ・ポランコ選手にスプリットを投じると、打球はファーストへのゴロに。これを1塁手のフレディ・フリーマン選手が捕球しベースカバーに入った山本投手へトスするも、高く浮いてしまいます。しかし山本投手は高くジャンプしボールをつか