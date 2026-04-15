アメリカとイランの戦闘終結に向けた直接協議について、トランプ大統領は2回目が「今後2日以内に行われる可能性がある」との認識を示しました。14日、「ニューヨーク・ポスト」の電話インタビューに応じたトランプ大統領。先週末、アメリカとイランが直接協議を行ったパキスタンの首都イスラマバードにいる記者に対し、こう述べたと伝えられました。アメリカトランプ大統領「（記者は）イスラマバードに留まるべきだ。2日以内に