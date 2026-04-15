◇パ・リーグオリックス―西武（2026年4月15日京セラドーム）オリックスはこの日今季初昇格したばかりの来田を、「8番・右翼」で即スタメン起用。前夜に右手尺骨を骨折し、この日登録を抹消された杉沢に代わってつかんだチャンスを生かせるか。また、シーモアが開幕2戦目以来となる4番を務める。以下は両軍のスタメン。【オリックス】1（三）宗2（中）渡部3（左）西川4（一）シーモア5（二）太田6（指）西