ベセント米財務長官ベセント米財務長官が、5月中旬に中国北京で予定されている米中首脳会談の前後に日本を訪問する方向で調整していることが15日分かった。片山さつき財務相と、重要物資安定確保担当相を兼務する赤沢亮正経済産業相との会談を想定しているもようだ。複数の関係者が明らかにした。ベセント氏の来日が実現すれば、昨年10月以来。中東情勢次第では延期となる恐れがある。世界的に供給不安が広がる原油の市場動向