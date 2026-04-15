京都府南丹市で行方不明となり遺体で見つかった男子児童について、警察は死体遺棄の疑いがあるとして、児童の自宅の捜索など本格的な捜査に乗り出しました。家宅捜索が行われている安達結希さんの自宅前から、フジテレビ・室岡大晴キャスターが中継でお伝えします。15日は警察が死体遺棄の疑いで家宅捜索に入っています。午後3時40分現在、雨が降っており風も強く吹いています。この地域は非常に気温が低いということもあり、14日