ソフトバンクの周東佑京外野手が15日、日産自動車九州株式会社の新プロジェクト「MadeinKYUSHU」のアンバサダーに就任。みずほペイペイドームで会見を行った。“走り”のスペシャリストとしてプロジェクトの顔に選ばれた周東は、走塁と車の共通点を問われ「（走塁は）スタートの速さ、加速までのスムーズさ、コーナリングのスムーズさと大事な部分が多いが、車にも共通していると思います」と回答。今季の走塁面での目標