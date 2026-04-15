4月から始まった、自転車の「青切符」制度をめぐり、千葉県内の男性が3000円をだまし取られる被害にあいました。千葉市若葉区の60代の男性は、13日、自転車で路上を走行中に、30歳くらいの男に「右側通行の違反なので罰金を払ってください。3000円です」と呼び止められました。男は青色Yシャツに黒色のズボンを履いていて、男性は男を警察官だと思い込み、その場にいたもう一人の男に現金3000円を渡したということです。通常、「青