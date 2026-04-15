経済産業省の「未来人材ビジョン」で求める人材像を紐解くと、現代の社会が個人に求める「能力」が限りなく多様化していることがわかる。「コミュニケーション能力」から「人間力」「ウェルビーイング」、さらには「怒らない技術」まで。膨張し続ける「能力」の要請に応えることが果たして社会をより良いものにするのだろうか？ 【画像】まるで扱いやすい“奴隷”が欲しいだけに見える企業が求める人材像の上位結果