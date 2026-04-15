日置市をホームタウンとする男子バレーボールチーム「フラーゴラッド鹿児島」が、来シーズンから国内トップリーグ「SVリーグ」に参戦することが決まりました。発足から5年、地域密着を掲げてきたチームが国内最高峰の舞台で戦います。