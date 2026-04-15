興福寺の五重塔から取り外された「水煙」＝15日午前、奈良市約120年ぶりの大修理が進む世界遺産・興福寺の五重塔（奈良市）で15日、塔の先端の金属飾り「相輪」の解体工事が報道公開された。飾りの部材を段階的に取り外す解体工事は3月末から開始。状態を調べて必要に応じて修理し、2031年に再設置する予定だ。相輪は、丸みを帯びた「宝珠」などの部材が連なる形で構成され、高さは約15メートル。室町時代の1426年に再建された