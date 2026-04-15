立憲民主党の斎藤嘉隆国会対策委員長は１５日、国会内で自民党の磯崎仁彦参院国対委員長と会談し、４月中に高市首相が出席する参院予算委員会の集中審議と党首討論を開催するよう要求した。今週中の回答を求めた。両氏は２０２６年度予算の採決に際し、予算成立後にも集中審議を開催することで合意していたが、磯崎氏は回答を保留した。斎藤氏は会談後、集中審議について「４月中に開かれなければ、自民と協議を進めている５月