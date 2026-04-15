メ～テレ（名古屋テレビ） 新学期にあわせ、愛知県内各地の小学校の通学路で警察官による交通指導などが行われました。 名古屋市千種区にある東山小学校の通学路では、警察官が交差点などに立ち、子どもたちが安全に登校できるように見守り活動が行われました。 この小学校の周囲の道路は登校時間にあたる午前7時から9時まで車の通行が禁止されていて、進入する車がないかなど、交通違反の取り締まりもあわせて行