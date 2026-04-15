アジア・コモディティ騰落率ランキング＝04/15営業日時点＝ 上海銅 1.56％ 上海異形鉄筋 0.16％ 大連とうもろこし 0％ 上海ゴム -0.23％ 大連ポリエチレン -0.39％ 上海重油 -2.18％ ＊数値は前日比％