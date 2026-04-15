桜花賞で１２番人気ながら３着と好走したジッピーチューン（牝３歳、美浦・林徹厩舎、父ロードカナロア）は、今後の回復具合を見て、優先出走権を獲得したオークス（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）への出走を視野に入れることが分かった。社台グループオーナーズが１５日、ホームページで発表した。同馬は１５日に宮城・山元トレーニングセンターへ放牧に出た。