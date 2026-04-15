株式会社クロス・マーケティングは、全国２０歳〜６９歳の男女１１００人を対象に「整理整頓に関する調査（２０２６年）」を４月１０日〜１２日まで実施した。整理整頓は「苦手」が５８．５％で、そのうち「とても苦手」は２０．９％。男女ともに「得意」が４割、「苦手」が６割で、男女差は見られない。家の中でよく散らかる場所は「クローゼット・押入れ」「ダイニングテーブルの上」「作業用デスクの周り」が上位。捨てづら