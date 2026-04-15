「40年間もやれたことは誇り」東京近郊の桜が満開となった3月29日、世界最長の放送期間を誇った番組が幕を下ろした。“芸能界のご意見番”こと、和田アキ子（76）がMCを務めるバラエティー番組「アッコにおまかせ！」（TBS系）だ。【写真を見る】“先行き不安”な「アッコファミリー」二人の名前とは？芸能デスクが解説する。「番組が始まったのは1985年10月。40年6カ月の間に、放送回数は実に1963回に達しました。2020年には