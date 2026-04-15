世間にあふれる番組やコンテンツの数だけ、数多くの言葉が紡がれている。そんなあふれる言葉の波の中から、気になるものを紹介する連載【エンタメ言葉帳】。第14回となる今回は、11日放送のテレビ東京系バラエティー『出川哲朗のプロ野球順位予想2026』内で行われた、伊集院光とオズワルド・伊藤俊介とのやり取りを紹介したい。【写真】決定的瞬間！伊集院光、オズワルド伊藤へ怒りの一言同局公式サイトの番組紹介によると「熱