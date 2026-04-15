元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（29）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。13日の自身29回目の誕生日について明かした。【写真】かわいい！メガネも加えた春服コーデを披露した渡邊渚渡邊は、ミントグリーンのトップスが印象的な写真とともに、13日に迎えた自身の誕生日について「最近あまり心身ともに調子が良くなかったので、生まれてきてくれてありがとうって言葉が嬉しくて、心に刺さっ