日本サッカー協会(JFA)は15日、今夏のW杯北中米大会(6月11日開幕)に臨む日本代表メンバー発表を5月15日に行うと正式発表した。メンバー発表会見には、森保一監督、JFAの宮本恒靖会長、山本昌邦ナショナルチームダイレクターが登壇する。JリーグはV川崎（現東京V）―横浜M戦が行われた93年5月15日に開幕しており、5・15は日本サッカー界にとって特別な日と言える。日本代表は、5月下旬から国内合宿を開始し、同31日の壮行試