銭湯「池須温泉」の店内に掲げられた時短営業を知らせる紙＝7日、愛知県津島市中東情勢の緊迫化が、全国の銭湯に打撃となっている。ホルムズ海峡が事実上封鎖され、ボイラーで水を温めるのに使う重油の供給が減り価格が上がった。近年、後継者不足や銭湯離れで苦しい経営を強いられてきたが、入浴料を簡単に上げることはできない。燃料高が追い打ちとなり、時短営業や廃業するところも出始めた。1919年に創業し、代々家族経営